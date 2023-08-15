NASA: Цьогорічний липень став найспекотнішим місяцем за 140 років

Науковці Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA (GISS) заявили, що липень 2023 року був найспекотнішим місяцем на Землі за всю історію спостережень, починаючи від 1880 року, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що липень 2023 року був на 0,24°С теплішим, ніж будь-який інший липень у звітах NASA, і на 1,18°C теплішим, ніж середній липень між 1951 і 1980 роками.

Особливо спекотно було у деяких частинах Південної та Північної Америки, Північної Африки та Антарктичного півострова - там температура зросла майже на 4°C від середньої.