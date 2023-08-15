Данілов: Ніякого примусу до перемовин з Росією не існує

Секретар РНБО Олексій Данілов запевняє, що міжнародні партнери не схиляють Україну до "мирних переговорів" із державою-агресором Росією.﻿﻿ Про це він заявив в інтерв'ю італійській газеті la Repubblica, повідомляє Українська правда.

На ремарку журналіста, що мовляв, партнери намагаються переконати українську владу вести переговори про припинення війни і запитання, який сценарій вони при цьому пропонують (наприклад, корейський – країну, розділену надвоє), Данілов відповів заперечно.