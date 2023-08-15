У Німеччині "відправляють на пенсію" літаки, які зірвали візит глави МЗС

У Німеччині вирішили прискорено вивести з експлуатації літаки для урядових рейсів моделі A340 після того, як несправність цього літака зірвала візит глави МЗС до країн південно-східної Азії, повідомляє Європейська правда.

Речник Повітряних сил заявив, що два літаки A340 виведуть з експлуатації "якнайшвидше, тобто наступними тижнями".

Спочатку планувалося, що їх будуть використовувати до осені чи початку 2024 року.

Надалі для польотів німецьких урядовців будуть використовуватися лише Airbus A350. У Повітряних силах зазначили, що дострокове виведення з експлуатації зазначених літаків не вплине на графік візитів топпосадовців.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок скасувала тижневий візит до Австралії, Нової Зеландії та Фіджі через проблеми з літаком.

Літак Бербок, що прямував до Австралії, був змушений скинути пальне і повернутися невдовзі після вильоту з Абу-Дабі вдруге за два дні, оскільки технічні проблеми залишилися.