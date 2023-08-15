Guardian: Як українці уникають мобілізації
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато чоловіків вирішили залишити свою батьківщину, щоб уникнути призову на військову службу. Деякі з них змушені були витратити всі свої накопичення, щоби не бути відправленими на фронт. Про це з посиланням на британську газету The Guardian, повідомляє Фокус.
"Я знав, що не зможу сидіти в окопі, тому взяв свої заощадження і зв'язався з "ремонтником". Усі знають, де їх знайти. Я заплатив готівкою, мене відправили до лікарні робити МРТ хребта. У лікарні мені видали медичний висновок, у якому стверджувалося, що у мене серйозний дефект хребта, і за його допомогою я міг отримати документи, які дають мені змогу залишити країну. У мене було відчуття, що на кожному етапі шляху люди знали, що відбувається, і отримували свою частку" , - розповів британській газеті чоловік , який зумів вибратися з України за допомогою хабара за 5 тисяч доларів
Також варто зазначити, що згідно з інформацією з британської газети, на початку конфлікту на передову вирушили найбільш "національно-патріотично налаштовані солдати". Але відтоді, як зазначає The Guardian, багато хто з них зазнав тяжких втрат в результаті бойових дій в Україні, виявившись або вбитими, або серйозними пораненнями. У зв'язку з цим інші чоловіки в країні, за даними газети, не так поспішають вирушати на фронт.
За інформацією кореспондента Guardian, Одеса є найпопулярнішим містом, де чоловіки намагаються уникнути мобілізації на фронт. Видання зазначає, що в Telegram-каналах міста створено чати, в яких публікується інформація про "бригади офіцерів", що гуляють вулицями з бажанням вручити повістку.
"Інші люди просто залишаються вдома. Власник фабрики на сході України сказав, що загроза бути схопленим офіцерами термінової служби під час ранкової поїздки на роботу означала, що деякі робітники були надто налякані, щоби йти на роботу" , - передає кореспондент The Guardian.