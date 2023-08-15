Guardian: Як українці уникають мобілізації

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну багато чоловіків вирішили залишити свою батьківщину, щоб уникнути призову на військову службу. Деякі з них змушені були витратити всі свої накопичення, щоби не бути відправленими на фронт. Про це з посиланням на британську газету The Guardian, повідомляє Фокус.

"Я знав, що не зможу сидіти в окопі, тому взяв свої заощадження і зв'язався з "ремонтником". Усі знають, де їх знайти. Я заплатив готівкою, мене відправили до лікарні робити МРТ хребта. У лікарні мені видали медичний висновок, у якому стверджувалося, що у мене серйозний дефект хребта, і за його допомогою я міг отримати документи, які дають мені змогу залишити країну. У мене було відчуття, що на кожному етапі шляху люди знали, що відбувається, і отримували свою частку" , - розповів британській газеті чоловік , який зумів вибратися з України за допомогою хабара за 5 тисяч доларів

Також варто зазначити, що згідно з інформацією з британської газети, на початку конфлікту на передову вирушили найбільш "національно-патріотично налаштовані солдати". Але відтоді, як зазначає The Guardian, багато хто з них зазнав тяжких втрат в результаті бойових дій в Україні, виявившись або вбитими, або серйозними пораненнями. У зв'язку з цим інші чоловіки в країні, за даними газети, не так поспішають вирушати на фронт.

За інформацією кореспондента Guardian, Одеса є найпопулярнішим містом, де чоловіки намагаються уникнути мобілізації на фронт. Видання зазначає, що в Telegram-каналах міста створено чати, в яких публікується інформація про "бригади офіцерів", що гуляють вулицями з бажанням вручити повістку.