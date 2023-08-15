ГУР: Україна готова до можливого наступу РФ
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що Росія марно намагається сповільнити контрнаступ України, повідомляє Ділова столиця.
"Великий наступ Росії пророкували цієї зими, але він провалився. Тепер припускають таку можливість зараз. Я скажу так: ми не побачимо в осяжному майбутньому чогось такого, із чим не готові зіткнутися. Сукупність багатьох чинників і реальна ситуація вказує на те, що Росія отримує по зубах і намагається використовувати все, що вона має, аби сповільнити наш наступ, зруйнувати нашу внутрішню єдність, довіру між Україною й нашими партнерами", – сказав він.
Скібіцький зазначив, що росіяни хочуть виграти час, щоб накопичити зброю й відновити боєздатність своєї окупаційної армії, а завдання України – цього не допустити.
"Агресор щодня повинен відчувати наш праведний гнів за всі вчинені ним воєнні злочини. І він відчуває. Так, нашим силам безпеки й оборони нелегко, але в нас немає іншого виходу, крім як продовжувати боротьбу, і ми рухаємося вперед", – заявив він.