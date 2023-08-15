У ЗСУ розповіли про бої на Бахмутському та Лимано-Куп’янському напрямках

Упродовж доби Сили оборони знищили на Бахмутському напрямку 174 окупанти, на Лимано-Куп’янському напрямку – понад 120. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє Укрінформ.

"На Сході відбувається інтенсивне використання всіх видів ураження, проте бойові зіткнення саме на Бахмутському і на Лимано-Куп’янську відбулося лише по одному разу, але дуже активно на Бахмутському напрямку. 635 разів ворог обстрілював наші позиції, здійснив 2 авіанальоти. В ході бою у відповідь було потужно надано відсіч. 47 окупантів знищено, 127 поранено, знищено 2 ворожих танки, 2 БМП, БМД, легкий броньований артилерійський тягач, а також САУ "Нона", артилерійську установку "Піон", гаубицю Д-30 і 4 склади з боєприпасами" , - повідомив речник.

Інформуючи про ситуацію на Лимано-Купянському напрямку, Череватий відзначив, що ворог активно використовував тут авіацію, здійснив 17 авіанальотів за допомогою бойових гелікоптерів та штурмових літаків.

"Ворог 612 разів обстріляв наші позиції. Ми під час відбиття атак 27 окупантів знищили, 94 поранили. Знищили ворожий танк, БМП, 2 гармати, САУ "Гвоздика", 4 безпілотних літальних комплекси і також 2 склади з боєприпасами ворога та 3 бліндажі" , - повідомив Череватий.

Він додав, що удари Сил оборони і великі втрати ворога змушують його проводити ротації та посилювати свої позиції.

За словами речника, українські військові підсилюють власні системи РЕБ та нарощують застосування дронів і БПЛА на лінії фронту.