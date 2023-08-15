Росія готує провокацію на Курській АЕС та евакуацію – ЦНС

Окупанти планують провокацію на Курській атомній електростанції й готують евакуацію місцевого населення. Про це заявили﻿ в Центрі національного спротиву.

За даними підпілля, в Курській області триває підготовка до евакуації з зони ймовірного радіоактивного забруднення, на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр.

Загалом евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська 435 тис. Тобто йдеться про 5% від населення областей, що свідчить про “обраність” тих, хто попав в список.

Зокрема людей планують вивозити з Курську та околиць на північ області до населених пунктів: