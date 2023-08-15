У ракет, якими РФ атакувала Україну, близько 30 іноземних мікросхем − ОП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що ракети Х-101, які росіяни запустили по Україні 15 серпня, були випущені у квітні цього року і в них є приблизно 3 десятки іноземних мікросхем, повідомляє Українська правда.

"Цієї ночі росіяни обстріляли Україну, зокрема, ракетами Х-101. Ці ракети були виготовлені росіянами цього року. В Х-101, що були випущені у квітні, є приблизно 30 іноземних мікросхем" , – зазначив він.

Він додав, що наразі Україна збирає інформацію про іноземні деталі у російських ракетах і регулярно комунікує з цього приводу з партнерами. Єрмак вказав, що уряди партнерів своєю чергою працюють з виробниками і постачальниками мікросхем.