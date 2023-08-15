Долар та євро в РФ знову відновили зростання

Екстрене підвищення ставки Центрального банку 15 серпня не призвело до зміцнення рубля, долар та євро відновили зростання на Московській біржі. Про це з посиланням на агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

"Підвищення ставки в Росії не змогло підняти рубль після краху" , - констатує Bloomberg.

"Підвищення ставок нічого не вирішить. Вони можуть лише тимчасово пригальмувати темпи девальвації ціною повільнішого зростання ВВП" , - сказав Bloomberg старший стратег з ринків, що розвиваються RBC Bluebay Asset Management Тімоті Еш.

Ключова проблема — це війна та санкції, вказує Еш, а тут Центробанк не має влади.

Опитані Bloomberg експерти також зазначають, що основний ефект курсового шоку ще попереду. Девальвація обіцяє економіці розгін інфляції, який росіяни ще мають відчути на своїх кишенях, причому, відбудеться в це в найневдаліший для Кремля момент — перед президентськими виборами-2024.

"Ефект перенесення в споживчі ціни досягне піку приблизно через шість місяців після курсового шоку. А споживча довіра, ймовірно, буде на мінімумі перед президентськими виборами в березні 2024 року" , - попереджає економіст по Росії Bloomberg Economics Олександр Ісаков.

Тим часом дані Московської біржі свідчать, що після позапланового засідання ЦП, де ключову ставку було збільшено з 8,5% до 12% річних. Курс долара, який вранці впав до 95,11 рубля, до 13.23 мск виріс до 98,17 рубля. Євро подорожчав до 107,36 рубля, хоча в першу годину торгів опустився нижче 104 рублів.