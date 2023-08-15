Чим загрожує Трампу новий суд у Джорджії?

Обвинувальні акти, переплітаючись один з одним, сиплються на Трампа, як із рогу достатку. Згідно з обвинувальним висновком, оприлюдненим пізно ввечері в понеділок, колишньому президентові Дональду Трампу та 18 іншим особам було пред'явлено кримінальні звинувачення у зв'язку зі спробами скасувати перемогу Джо Байдена в штаті Джорджія у 2020 році, повідомляє Дзеркало тижня.

Екс-президенту було пред'явлено звинувачення за 13 пунктами, що включають порушення закону штату про рекет, підбурювання державного службовця до порушення присяги, змову з метою видати себе за державного службовця, змову з метою вчинення підробки першого ступеня та змову з метою подання фальшивих документів.

На цей раз Трамп не самотній. Звинувачення також подано колишньому меру Нью-Йорка Руді Джуліані, який працював після виборів особистим адвокатом Трампа; колишньому голові адміністрації Білого дому та кільком видним радникам Трампа, у тому числі адвокатам, які вигадали схеми створення списків «альтернативних» виборщиків Трампа. Звинувачення були пред'явлені і менш відомим людям - двом адвокатам з Джорджії, які виступали від імені Трампа; старшому раднику виборчої кампанії; двом видним республіканцям з Джорджії та колишньому фінансовому голові Республіканської партії.

Мова цього обвинувального акта проста, зрозуміла і доступна людям, незнайомим з юриспруденцією: «Трамп та інші обвинувачені у цьому обвинувальному висновку відмовлялися визнати, що Трамп програв, і свідомо та добровільно приєдналися до змови з метою незаконно змінити підсумки виборів на користь Трапа.

Розслідування розпочато після того, як у січні 2021 року з'явився аудіозапис телефонної розмови Трампа з держсекретарем Джорджії Бредом Раффенспергером.

Сталося це ось як: коли після програшу на виборах Трамп подзвонив Раффенспергеру, обережний держсекретар, відчувши небезпеку, що нависла над ним, викликав свого юриста як свідка і включив рекордер. У результаті будь-яка людина сьогодні може прослухати запис цієї розмови і почути голос американського президента, що то ниє, то вимагає, то загрозливого і, очевидно, нехтує законом і конституцією.

Крім порушення Трампом закону, в записі вражає його відверта і невгамовна пристрасть до влади та невміння змиритися з поразкою. Протягом усієї розмови Раффенспергер та головний юрисконсульт його офісу відкидають твердження Трампа, що він виграв, і заперечують, що вибори були підтасовані. Але їхні аргументи на Трампа не діють, і він не здається: «Народ Джорджії у гніві, народ країни у гніві, – каже він. — І немає нічого поганого в тому, щоби сказати, чи знаєте, що ви перерахували голоси». На що непохитний чиновник відповідає: «Ну, пане президенте, проблема в тому, що дані, які у вас є, неправильні».

У Джорджії Байден отримав лише на 11 779 голосів більше, ніж його суперник. І Трампу здавалося, що умовити колег-республіканців намалювати йому зайві голоси не складе труднощів: «То що ж ми тут робитимемо, хлопці? Мені потрібно лише 11 тисяч голосів. Хлопці, мені потрібне 11 тисяч голосів. Не напружуйте мене», - каже він.

Іноді в голосі колишнього президента звучить розпач: «Я нізащо не міг програти у Джорджії, — щоразу повторює він під час розмови. - Цього не може бути. Ми виграли з перевагою сотні тисяч голосів».

Але від відчайдушного скиглі Трамп легко переходить до шантажу, погрожуючи Раффенспергеру та його головному юрисконсульту. Якщо вони не виявлять, що тисячі виборчих бюлетенів були втрачені або знищені, вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, загрожує Трамп. «Це кримінальний злочин, – каже тодішній президент країни. — І ви цього не можете допустити. Це великий ризик для вас та вашого адвоката».

Трамп пускає у хід і погрози, пов'язані з політичною кар'єрою республіканців штату. Він загрожує Раффенспергеру, що його бездіяльність ставить під загрозу політичну долю двох сенаторів-республіканців від штату Джорджія. «У вас попереду великі вибори і через те, що ви зробили з президентом, народ Джорджії знає, що це була афера, — каже Трамп. Через те, що ви зробили з президентом, багато людей не підуть голосувати, і багато республіканців проголосують проти, тому що вони ненавидять те, що ви зробили з президентом. Добре? Вони ненавидять це. І вони збираються голосувати. А вас поважали б, справді поважали, якби вдалося виправити справу до виборів».

Все це непривабливе, але вже дуже знайоме і частково перегукується зі звинуваченням, винесеним Трампу у Вашингтоні. Однак у новому обвинувальному акті є важливий нюанс — суд у Джорджії може мати для Трампа серйозніші наслідки, ніж інші федеральні розслідування.

Кримінальні злочини у двох федеральних справах, порушених спеціальним прокурором Джеком Смітом (одне з яких пов'язане з приховуванням секретних документів, а інше — з пропозицією скасувати результати виборів 2020 року) мають спричинити серйозні вироки. Експерти з правових питань очікують, що якщо Трампу винесуть обвинувальні вироки, команда прокурора добиватиметься значного тюремного ув'язнення.

Але не все так просто. Якщо Трампа засудять у рамках федерального звинувачення, він теоретично може сам помилувати себе, якщо буде переобраний президентом. Крім того, деякі кандидати у президенти від Республіканської партії вже оголосили, що якщо вони переможуть на виборах, то Трампа помилують. Так, наприклад Ніккі Хейлі, хоч і назвала Трампа «безрозсудним», але заявила, що «схильна» помилувати його, якщо його засудять за федеральними звинуваченнями. Але навіть президент-демократ, бажаючи зменшити напругу в країні, може також виявитися «схильним» витягти Трампа з в'язниці. Усе це, повторюю, стосується федерального суду.

Але президенти не мають такої влади в судах окремих штатів. Більше того, за законами Джорджії помилування можливе лише за п'ять років після відбуття покарання. Пом'якшення вироку можливе, але для цього буде потрібне схвалення державної комісії, а такі справи швидко не вирішуються.

Тому не дивно, що адвокати Трампа особливо завзято намагалися призупинити розслідування у Джорджії. То вони називали його «клоунським шоу» та подавали до суду численні клопотання з метою усунути окружного прокурора та зірвати розслідування. То стверджували, що спеціальний розгляд великого журі був неконституційним і у прокурора Вілліса упереджена думка. Але судді Верховного суду у Джорджії не виявили жодного бажання йти назустріч колишньому президентові та відхилили його клопотання.

На сьогодні Трамп свій головний захист бачить у підтримці своїх базових виборців . Він нацьковує їх на суддів та прокурорів і уявляє себе жертвою політичних репресій. Він називає розслідування в Джорджії «політичним полюванням на відьом», а свої дзвінки Раффенспергеру та іншим чиновникам штату «ідеальними».

У відповідь на обвинувальний висновок у Джорджії виборча команда Трампа негайно опублікувала заяву, звинувачуючи прокурора Вілліс у тому, що вона частково сфабрикувала факти розслідування, а адвокати Трампа засудили обвинувальний висновок, назвавши ситуацію «шокуючою та абсурдною».

Колись американські виборці відкидали кандидатів у президенти за найменшого натяку на аморальну поведінку. Кандидати, викриті у водінні у нетверезому вигляді або в романтичних відносинах поза шлюбом, негайно вибували з боротьби. У виборців виникали сумніви, навіть якщо щасливо одружений кандидат колись розлучився із першою дружиною. Але часи змінилися.

Тепер один із головних кандидатів у президенти звинувачений у змові з метою підриву демократії, загрози національній безпеці, перешкоджанні правосуддю та фальсифікації записів про виплату грошей за мовчання зірці порнографічного кіно. Але незважаючи на очевидні злочини Трампа, його прихильники поки що не послабили своєї підтримки. Вони або виправдовують його дії, або вбачають у ньому жертву політичних переслідувань демократів, які бажають не дати їхньому кумиру повернутися до влади.