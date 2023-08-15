ОВА: Кількість постраждалих в результаті обстрілу Львівщини зросла до 19

Внаслідок обстрілу російськими військами Львівської області постраждали 19 осіб, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив у Telegram очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Кількість людей у Львівській області, які постраждали внаслідок ракетної атаки pociян цієї ночі, зросла до 19" , — написав Козицький.

За його словами, серед поранених шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. Десятирічна дитина отримала забій стопи.

У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес.

Як повідомлялось, у ніч на 15 серпня російські війська завдали ракетної атаки по території України, у Львові уламки впали на багатоквартирні будинки на вулицях Патона та Каховській, є постраждалі.