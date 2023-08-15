Зеленський відвідав військових у Запорізькій області та обговорив контрнаступ

Президент Володимир Зеленський відвідав Запорізьку область у вівторок, 15 серпня. Він поспілкувався з військовими та обговорив з ними контрнаступ, повідомляє РБК-Україна.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами президента, він побував у Мелітопольському напрямі. Там він відвідав 3 бригаду оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана.

Її бійці брали участь у бойових завданнях на території Донецької та Луганської областей, в оборонних боях за Харків, у звільненні сіл та селищ поблизу Харкова.

"Наразі воїни бригади ведуть наступальні дії у Запорізькому напрямі. З командиром бригади обговорили найбільш проблемні питання", - написав президент.

Окрім цього, він відвідав передовий пункт управління 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Там він подякував військовим за захист України на Оріхівському напрямку.

"Наші воїни здатні забезпечити Україні реальну свободу. Дякуємо за вашу стійкість та за кожен метр результату!" – наголосив Зеленський.

Під час візиту до Запорізької області Зеленський також зустрівся зі 118 окремою механізованою бригадою, що веде наступ на Мелітопольському напрямку.

"Крок за кроком рішуче йдуть до необхідного результату", – підписав відео президент.

Контрнаступ ЗСУ

Тему контрнаступу України активно обговорювали ще до початку. Однак через значну увагу до цієї теми деякі західні політики і в ЗМІ вже називали контрнаступ ВСУ "повільним", чи не таким, як цього очікувалося.

При цьому українське військово-політичне керівництво неодноразово відповідало на такі закиди. Там заявляли, що контрнаступ із погляду ефективності йде за планом.

Наприклад, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначив, що його дратують такі коментарі, адже "це не шоу, а кожен метр дається кров'ю".

Додамо, що у Раді національної безпеки США наголошували, що росіяни протягом багатьох місяців зводили кілька ліній оборони на окупованій території України. Тому це сповільнює просування українських військ.