Данілов спростував думку про те, що контрнаступ ЗСУ стоїть на місці

Український контрнаступ просувається і свідченням цього є щоденне знищення російських окупантів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, повідомляє Ilsussidiario.

За його словами, думка про те, що український контрнаступ застопорився - це поверховий погляд.

"Важко назвати стабільністю щоденне знищення однієї чи кількох рот росіян та їхніх тилів, ліквідація вузлів зв'язку, арсеналів та командних пунктів", - додав секретар РНБО.

Також він зазначив, що глибокий процес розпаду Росії вже розпочався, а російський диктатор Володимир Путін своїм повномасштабним вторгненням в Україну лише прискорив його.

За словами Данілова, за підсумками війни Україна зможе відновити свою територіальну цілісність.

"Кращою гарантією територіальної цілісності буде повне та беззастережне повернення всіх окупованих територій, включаючи Донецьк та Луганськ, під контроль української влади", - уточнив секретар РНБО.

"Повільний контрнаступ"

Нагадаємо, останні кілька тижнів офіційні особи країн Заходу стверджують, що український контрнаступ проходить повільніше, ніж вони очікували.

У той же час, наші захисники щодня демонструють успішні дії на фронті, знищуючи ворожих солдатів і продовжуючи просування.

Ще вчора, 14 серпня, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголошував, що заяви про "повільний контрнаступ" ЗСУ - це абсолютне нерозуміння війни.