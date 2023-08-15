ФГВФО наступного тижня почне виплату вкладникам банку Конкорд

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб уже з наступного тижня розпочне виплату гарантованого відшкодування вкладникам банку Конкорд, рішення про ліквідацію якого було прийнято регулятором 1 серпня 2023 року, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба ФГВФО, на сьогодні триває процес формування реєстру вкладників. Після оголошення про початок виплат вкладники банку — фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці, — зможуть отримати свої кошти в одному із 12 банків-агентів Фонду.

Вкладник сам обирає банк та відділення, у якому бажає отримати кошти. Крім того, існує можливість отримати гарантоване відшкодування від Фонду дистанційно. Таку послугу на сьогодні надають 5 банків-агентів.

Загальна сума гарантованого відшкодування вкладникам Конкорду становить 639 млн грн. Завдяки дії норми про повне відшкодування за вкладами на період воєнного стану та трьох місяців після його завершення, кожен вкладник отримає від Фонду кошти у повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на кінець дня 1 серпня.

Паралельно триває процес формування реєстру акцептованих вимог кредиторів, який буде сформовано та затверджено до четвертого вересня. Також проводиться інвентаризація активів та формування ліквідаційної маси банку. Протягом місяця після затвердження реєстру кредиторів, банком розпочнеться задоволення вимог кредиторів, які надіслали заяви з реквізитами для перерахування коштів.

"Банк Конкорд — це 7 банк, ліквідацію якого Фонд розпочав уже під час повномасштабного вторгнення. І щоразу, розуміючи умови, у яких живе і працює вся країна, ми розпочинали виплату відшкодування вкладникам та розрахунок з кредиторами достроково, тобто раніше кінцевого строку, відведеного законодавством. Тому і виплату вкладникам банку „Конкорд“ Фонд планує розпочати раніше, уже з наступного тижня, орієнтовно після 21 серпня" , — сказала заступниця директора-розпорядника Фонду Ольга Білай.

За її словами Фонд має достатньо коштів для виплати повної суми відшкодування усім вкладникам. І вже за фактом формування реєстру кредиторів та ліквідаційної маси банку, ми розпочнемо розрахунок із кредиторами й Фонд гарантування забезпечить повернення коштів кредиторам банку у повному обсязі.

Раніше повідомлялося, що правління НБУ ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ АКБ Конкорд і його ліквідацію з 1 серпня 2023 року.