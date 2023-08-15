Посол: Ізраїль передав Україні кілька тонн медикаментів
До Києва доставили кілька тонн медикаментів, які Ізраїль відправив в Україну, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський у Telegram.
У вівторок 15 серпня ліки передали українським посадовцям.
"Ізраїль передав кілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України. Церемонія передачі пройшла сьогодні в Києві за участю заступника посла Ізраїлю в Україні Лірон Фінкельштейн та українських офіційних осіб".
Передісторія:
- Нещодавно ізраїльський уряд вирішив скасувати медичне страхування для біженців з України. Але пізніше міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен пообіцяв, що його країна не буде цього робити.
- Президент Франції Емманюель Макрон волів би, щоб Ізраїль та деякі інші демократичні країни робили більше для України під час повномасштабної війни з Росією.