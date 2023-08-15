Подоляк прокоментував можливу участь росіян в Олімпіаді

Участь російських спортсменів в Олімпіаді 2024 року означатиме підтримку світом агресії РФ та просування масових вбивств, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Він нагадав, що позиція України з цього питання незмінна – жодної участі Росії в Олімпіаді 2024 року бути не може. За словами Подоляка, якщо РФ все ж таки буде на Олімпіаді, це означатиме кривавий політичний маніфест – підтримку російської агресії, терору та геноциду на глобальній арені.

"Спорт не поза політикою, спорт – це і є політика. Російський спорт сьогодні – це демонстративне просування масових вбивств, зґвалтування, тортури, знищення. Час відмовитися від лицемірства – настав час зупинити експансію російських спортивних промоутерів війни", - написав Подоляк.

Бойкот Олімпіади

Нагадаємо, Україна розглядає бойкот Олімпіади у разі, якщо туди допустять Росію та Білорусь.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наша країна та ще 34 держави сформували коаліцію, готову до бойкоту за умови, якщо МОК допустить росіян та білорусів на Олімпійські ігри.

При цьому президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах підтримує допуск росіян та білорусів до Олімпіади.