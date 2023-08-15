США застерегли Росію від військового зближення з Північною Кореєю

Військова співпраця між Росією та Північною Кореєю, про яку раніше заявили представники обох країн, буде порушенням резолюцій Ради безпеки ООН, ухвалених для обмеження ракетно-ядерної програми КНДР, повідомляє Європейська правда.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив речник Державного департаменту США Ведант Патель.

Представник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що Вашингтон неодноразово висловлював занепокоєння зближенням КНДР та Росії.

"Ми й далі глибоко стурбовані тим, що КНДР продовжує надавати допомогу загарбницькій війні Росії проти України", – додав він.

Патель нагадав, що Москва змушена покладатись на такі країни, як Північну Корею чи Іран, у військовій підтримці. Серед іншого, російський міністр оборони Сергєй Шойгу їздив до КНДР, аби домовитись про постачання артилерійських снарядів.

"Наші дані вказують на те, що Росія прагне збільшити військову співпрацю з КНДР. Будь-яка безпекова співпраця чи торгівля зброєю між КНДР і Росією і порушуватиме цілу низку резолюцій Ради безпеки ООН", – підкреслив речник Держдепу.

У червні лідер КНДР Кім Чен Ин обіцяв "триматися за руки" з президентом Росії Владіміром Путіним і зміцнювати стратегічну співпрацю заради спільної мети – побудови потужної країни.

Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.