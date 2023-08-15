У Зеленського обіцяють завади для виробництва російських безпілотників

Українська влада домагатиметься західних санкцій для власника та конструктора ZALA AERO Олександра Захарова, а також тиску на компанії, які продають росіянам електронні компоненти для безпілотників "Ланцет" і "Орлан", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

"​​Із президентом були на фронті. Почув від військових про проблеми, які створюють російські БПЛА, зокрема - ударний "Ланцет" та розвідувальний "Орлан", для наших сил. Це загроза, яку не маємо права ігнорувати. Взяв до уваги.

Разом з нарощенням українських ударних спроможностей маємо зробити максимум для обмеження російських".

"Ланцет" є однією з основних бойових одиниць, які ворог використовує на фронті проти української бронетехніки, систем ППО, РЛС, і не тільки. Так само, як і інші продукти компанії ZALA AERO.

"Орлан" – це розвідник, який виявляє позиції та коригує вогонь, нагадав Єрмак.

За словами голови ОП, українські фахівці давно досліджують ці БПЛА, роблять змістовні файли, якими Україна ділиться з партнерами.

Розвідка робить дослідження російських методів обходу санкцій – це також передається партнерам, і то "максимально швидко".

"Вже були введені санкції проти власника та конструктора ZALA AERO – Олександра Захарова. Наразі – українські, але працюємо над тим, щоб він потрапив під санкції наших партнерів.

Окрім цього, українські, європейські, американські та австралійські обмеження введені проти ООО "ЦСТ" – основної юридичної особи ZALA AERO.

Будуть й інші українські санкції.

Також нам відомо, що БПЛА "Ланцет" містить щонайменше 19 іноземних електронних компонентів, зокрема, західних. Чимало є і в БПЛА "Орлан".

Разом з урядами партнерів ми вже працюємо і посилимо роботу щодо виробників компонентів, а також компаній, які їх постачають в обхід санкційних обмежень".

Голова ОП також повідомив, що група Макфола-Єрмака найближчим часом презентує "документ з конкретними санкційнимм пропозиціями, щоб унеможливити надходження мікроелектроніки, верстатів та іншого обладнання, необхідного для виробництва БПЛА, а також хімікатів та інших матеріалів".

"Окрім цього, ми також працюємо в напрямку російських РЕБ та РЛС, виробництво яких залежне від іноземних компонентів. Це важливо для наступу" , – додав Єрмак.

За його словами, в усіх ключових останніх санкційних пакетах від партнерів були враховані пропозиції групи Макфола-Єрмака із приводу обмежень щодо російської зброї, зокрема вони стосуються і БПЛА.