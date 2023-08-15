Північна Македонія приєдналася до гарантій безпеки для України

Північна Македонія стала п’ятнадцятою державою, яка долучилась до декларації лідерів "Групи семи" про безпекові зобов’язання стосовно України, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Голова держави висловив подяку Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки "безпекових гарантій" для України.

"Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", – додав Зеленський.

Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському @DKovachevski за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами. ???????????????? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2023

Як відомо, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідери узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані пізніше.

Перед Північною Македонією до декларації G7 приєдналась Греція.

Крім того, протягом серпня Україна розпочала переговори про "гарантії безпеки" зі Сполученими Штатами Америки та Великою Британією.