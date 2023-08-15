Зеленський пропонує задіяти у навчанні мобілізованих реальний бойовий досвід

Президент Володимир Зеленський вважає, що реальний бойовий досвід має стати пріоритетом під час навчання мобілізованих, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє відеозвернення Зеленського в соціальних мережах.

За його словами, у вівторок він відвідав військових у Запорізькій області. Під час зустрічі з командуванням говорили про те, що тренування воїнів є одним з ключових завдань.

"Коли таке спілкування – бригада за бригадою, і у всіх – реальний бойовий досвід, – то можна оцінити ситуацію значно глибше, побачити, як конкретний досвід однієї бригади може бути застосований іншими підрозділами та масштабований на всі наші сили оборони…

Реальний бойовий досвід, сучасні виклики й тенденції на полі бою, вогонь і маневр, майстерність, яка є в наших воїнів та яку треба поширювати на всі бригади, а також зробити це пріоритетом у навчальних центрах, особливо під час навчання мобілізованих".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у вівторок Зеленський зустрівся з військовими на Запоріжжі: говорили про Оріхівський напрямок.