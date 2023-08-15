Данілов про провокацію на Курській АЕС: Україна не має до цього жодного стосунку

Україна не має жодного відношення до планів Російської Федерації влаштувати провокацію на Курській атомній електростанції, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє заява секретаря РНБО України Олексія Данілова в ефірі національного телемарафону.

"Я не знаю, якими треба бути хворими для того, щоби робити провокації на своїй атомній станції" , - сказав він.

Данілов наголосив, що Україна не виключає будь-якого розвитку подій, проте до цього вона не має жодного стосунку.

"Ми не вбиваємо їхніх дітей на відміну від них. Якщо є атаки наших ЗСУ, то це виключно об'єкти військового призначення", - пояснив секретар РНБО.

Данілов ще раз пояснив, що Україна не атакує жодних цивільних об'єктів, шкіл, лікарень та дитячих садків.

Провокація на Курській АЕС

Сьогодні стало відомо, що російські війська готують провокацію на Курській атомній електростанції та вже розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення.

За даними підпілля, у Курській області йде підготовка до евакуації із зони ймовірного радіоактивного забруднення на випадок аварії на АЕС. Для цього місцевій владі поставили завдання створити транспортний реєстр.

Усього евакуювати планують від 21 до 57 тисяч осіб, при тому, що населення області понад 1 млн осіб, а самого Курська – 435 тисяч.

Ситуація у сусідній Брянській області РФ

Брянська область є прикордонною областю Росії, яка межує одразу з двома областями України – із Сумською та Чернігівською. Російська сторона тут часто влаштовує провокації на кордоні з Україною.

Наприкінці травня в Брянській області РФ за версією росіян нібито сталася низка "тривожних подій". Там дрон "атакував" автомобіль Міноборони РФ, а так звана "українська ДРГ" нібито намагалася зробити прорив.