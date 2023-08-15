У США від імені республіканців запустили кампанію на підтримку України

Неурядова організація Defending Democracy Together, критично налаштована до експрезидента США Дональда Трампа, розпочала кампанію із закликом до республіканських законодавців продовжувати підтримку України, повідомляє Європейська правда.

Про це організація оголосила на своєму сайті.

Кампанія Republicans for Ukraine вартістю два мільйони доларів передбачає трансляцію на відео зі зверненнями виборців Республіканської партії, які закликатимуть членів Палати представників і Сенату США підтримати Україну.

Рекламні ролики зі свідченнями понад шести десятків прихильників республіканців – багато з яких підтримують партію вже кількадесят років – транслюватимуться на кабельному й мережевому телебаченні та в YouTube до кінця року, уточнюється в повідомленні.

У Defending Democracy Together додають, що зосереджуватимуть рекламні зусилля на прийдешніх дебатах претендентів на номінацію на вибори президента, що відбудуться у Вісконсині 23 серпня.

"Забагато партійних лідерів, схоже, вважають, що немає ніякого покарання за те, що вони виступають проти української демократії та ролі Америки в підтримці боротьби за свободу", – прокоментував представник організації Гуннер Рамер.

Defending Democracy Together описує себе як "адвокаційну організацію, створену консерваторами і республіканцями, які є прихильниками демократії протягом усього життя". Організація виступала проти Трампа і на підтримку виборчих прав.

Рекламна кампанія відбувається на тлі все більшого занепокоєння щодо зменшення підтримки України в Республіканській партії – як у Конгресі, так і в межах передвиборчої кампанії 2024 року.

Минулого тижня президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням на згоду виділити до кінця року ще понад 22 млрд доларів на підтримку України. Цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках.