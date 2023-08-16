Путін наказав "боротися" з інфляцією у Росії ярмарками

Президент Росії Володимир Путін доручив створювати умови для проведення у країні ярмарків, оскільки вони нібито допомагають збивати ціни на товари, повідомляє Ділова столиця.

Про це йшлося під час зустрічі з головою Інгушетії Махмудом-Алі Каліматовим.

Зазначається, що Каліматов, який очолює один із найбідніших регіонів РФ з 2019 року, доповів президенту, що за минулий рік в Інгушетії пройшло понад 30 ярмарків, де товари, зокрема продовольчі, продавалися на 15–20% дешевше, ніж на ринку.

Це дозволило "збити ціну, яку піднімали перекупники", сказав голова Інгушетії.

Президент Росії його підтримав, випливає зі стенограми, опублікованої на сайті Кремля.

"Дуже правильно. Треба лише умови створювати для людей" , — сказав він.

За даними Центробанку РФ, на 7 серпня темпи зростання споживчих цін у Росії склали 4,4% рік до року проти 2,5% у травні. При цьому місячна інфляція у липні з поправкою на сезонність досягла 0,96% – це максимум із квітня минулого року.

У перерахунку на річний показник таке зростання цін відповідає інфляції в 12,2%, що вчетверо вище за мету Центробанку (4%), випливає з його ж оцінок.

Обвальне падіння рубля, яке продовжується майже без зупинок з початку року і підняло курси валют до максимумів з березня 2022 року, обіцяє подальший розгін цін. 40% покупок у середнього споживача посідають імпортні товари, вказує професор РЕУ ім. Плеханова Наталія Проданова:

"Продукти харчування, одяг, домашні речі, побутова техніка — все подорожчає" , — заявила вона.

Причому відбудеться це якраз до виборів-2024, де Путін має переобратися на п'ятий термін. Саме тоді ефект "курсового шоку" на інфляцію буде максимальним, каже Олександр Ісаков, економіст у Росії Bloomberg Economics.

У вівторок, 15 серпня, ЦБ РФ провів екстрене засідання, де різко підняв ключову ставку — з 8,5% до 12% річних.