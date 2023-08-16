The Insider: Кількох росіянок, імовірно, отруїли за кордоном

Розслідувачі "The Insider" встановили, що з осені 2022 року сталася серія отруєнь росіян, які виїхали з РФ: постраждали журналістки Олена Костюченко та Ірина Баблоян, а також голова фонду "Свободная Россия" Наталія Арно, повідомляє Українська правда.

"Протягом останнього року нова хвиля отруєнь торкнулася журналістів і активістів, які виїхали з Росії, з'ясував The Insider. У жовтні в Мюнхені отруїли журналістку "Нової газети" і "Медузи" Олену Костюченко, за тиждень по тому з практично ідентичними симптомами зіткнулася журналістка "Еха Москви" Ірина Баблоян у Тбілісі, а навесні нейротоксичною речовиною отруїли главу Фонду "Свободная Россия" Наталію Арно" , – йдеться в статті.

Злочинців поки не ідентифіковано, але редакція порадилася з потерпілими і вирішила оприлюднити наявні дані, "щоб попередити активістів і журналістів, які виїхали з Росії, про наявну загрозу". Видання не виключає, що вже є й інші жертви отруєнь.

Випадки Олени Костюченко, Ірини Баблоян і Наталії Арно "The Insider" вивчив разом із лікарями – експертами з отруйних речовин. Серед них фахівець із хімічної зброї, який раніше працював в Організації з заборони хімічної зброї, російський учений, який раніше працював у секретній програмі з розробки отруйних речовин, яку курує ФСБ, і приблизно десяток лікарів різних спеціальностей, включно з російським лікарем, який брав активну участь у реанімації Олексія Навального і Дмитра Бикова.

Олена Костюченко, яка робила репортажі з Херсона на початку війни, перед поїздкою до Маріуполя 30 березня 2022 року отримала попередження про підготовку замаху на неї руками "кадировців". Костюченко виїхала з Запоріжжя, а потім і з України. Головред радив їй не повертатися з Європи до Росії.

Костюченко, ймовірно, отруїли в Мюнхені 18 жовтня 2022 року, під час обіду з подругою. До Мюнхена вона приїхала з Берліна для оформлення української візи. Уже дорогою назад вона відчула себе погано. Відтоді її мучила нудота, болі, безсоння, пізніше – набряки.

Аналіз на токсини Олена спробувала зробити вперше аж через два місяці – але через низку дивних обставин так і не отримала результат. Справу Костюченко закрили, а потім поновили.

За даними "The Insider", якась речовина в крові Олени перевищувала норму, але зробити однозначний висновок, що саме вона спричинила отруєння, було неможливо.

Ірину Баблоян, імовірно, було отруєно в Тбілісі 25 жовтня 2022 року. Вона жила в готелі "King Tamar". Увечері 25 жовтня вона відчула себе не дуже добре, а на ранок прокинулася вже з сильною слабкістю і запамороченням. Увечері 26 жовтня проявився долонно-підошовний синдром: долоні та стопи стали багряними і "горіли".

У дорозі на Єреван 27 жовтня Ірині стало гірше, з'явилася сильна тривога.

Симптоми Олени та Ірини були схожі (біль вище шлунка, нудота, металевий присмак у роті), але в Баблоян ще й періодично виникали почервоніння на шкірі.

Ірина до токсиколога не зверталася, зробила тільки аналізи на алергію (вони були негативними на всі відомі алергени). Переїхавши через кілька місяців до Берліна, вона все ж здала кров для токсикологічного аналізу.

Однак результати аналізів їй не прийшли: у "Шаріте" заявили, що її зразки крові загубилися. Ірину, як і Олену, допитували німецькі поліцейські.

Наталію Арно отруїли в Празі, імовірно – у номері готелю "Garden Court" у ніч із 2 на 3 травня 2023 року: двері кімнати були відчинені, у ній витав запах парфумів. Під ранок у Наталії дуже боліли зуби і язик, потім біль став "гуляти" по тілу.

Наталія не стала звертатися до лікарів у Празі і того ж дня полетіла до Вашингтона (де зараз проживає). Там вона звернулася по медичну допомогу і вже 4 травня здала аналізи крові (єдина з отруєних, хто встиг це зробити швидко).

Її справу все ще розслідують правоохоронні органи США. Результати токсикологічного аналізу поки що невідомі, але лікарі повідомили Наталії, що вона була отруєна нейротоксичною речовиною (без уточнення, якою).

На думку експерта, який раніше займався розробкою отруйних речовин, симптоми Наталії, зокрема оніміння, вказують на нервово-паралітичну речовину. До класу таких речовин належать і всі види "Новічка", але за одними лише цими симптомами конкретизувати клас речовини неможливо.

Під час чищення зубів отрута могла потрапити в мікропори в порожнині рота і за кілька годин почати дію – нервово-паралітична отрута в такому випадку може бути дуже болючою.

Можливо, це отруєння було вже не першою спробою. Наприкінці липня 2021 року Наталія була на заході у Вільнюсі, де зустрічалася з активістами. Там в один із днів вона також відчула запах парфумів у номері, невдовзі в неї піднялася температура, вона відчула слабкість, а по всьому тілу з'явився висип.

Водночас "The Insider" не підтверджує заяви активісток Любові Соболь та Ельвіри Вихарєвої про їхні отруєння.