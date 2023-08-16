Пригожин утримується від коментарів про війну в Україні – аналітики ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) помітили, що засновник "Вагнера" Євген Пригожин продовжує коментувати діяльність ПВК в Африці, але утримується від коментарів про війну в Україні, повідомляє Українська правда.

За спостереженнями військових аналітиків, Пригожин продовжує коментувати питання, пов'язані з діяльністю "Вагнера" на африканському континенті, щоб залишатися активним в інформаційному просторі, але помітно утримується від коментарів щодо війни в Україні.

Аналітики також помітили, що джерела, пов'язані з "ПВК Вагнер", "підривають діяльність" приватних військових компаній, пов'язаних з Міністерством оборони Росії.

Кілька російських і білоруських інсайдерських джерел заявили 15 серпня, що чутки про нібито перехід командирів "Вагнера" до ПВК "Редут" Міністерства оборони Росії не відповідають дійсності.

Інсайдерські джерела назвали ці чутки "мрією" Міністерства оборони Росії і заперечили, що командири "Вагнера" переходять у "Редут", а натомість продовжують виконувати завдання у складі керівництва "ПВК Вагнера".

В огляді нагадують, що Джерела, пов'язані з "Вагнером", і засновник ПВК Євген Пригожин раніше жорстко критикували "Редут" і його підрозділи на тлі напруженості у відносинах "Вагнера" з Міністерством оборони Росії під час битви за Бахмут.

На думку аналітиків, гостра реакція багатьох каналів, пов'язаних з "Вагнером", на повідомлення про можливий перехід деяких командирів "Вагнера" у "Редут" свідчить про те, що джерела "Вагнера" продовжують бути зацікавленими у підриві діяльності різних органів, пов'язаних з Міністерством оборони Росії.

Як повідомляв ISW 14 серпня, МО Росії, схоже, намагається консолідувати﻿ контроль над іншими ПВК, пов'язаними з російськими бізнесменами і підприємствами, і, ймовірно, сподівається зберегти контроль над "Редутом", попри інформаційні атаки.