ISW: Про що брехала влада РФ на форумі "Армія-2023"

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували заяви представників Кремля, які традиційно звинувачували Захід у "розпалюванні конфлікту" в Україні, а також заявляли, що "міжнародні санкції зміцнюють Росію", повідомляє Українська правда.

У звіті інституту зазначається, що Кремль використовує форум "Армія-2023" у Москві (14-20 серпня) для розвитку двосторонніх військово-політичних відносин з іншими державами та "позиціонування себе як надійного і технологічно розвиненого партнера".

Відтак, Міністерство оборони Росії заявило, що на форумі понад 77 000 представників з понад 1 500 підприємств російської оборонно-промислової бази представляють понад 28 500 оборонних і технічних розробок, і що на форумі присутні представники з понад 82 країн світу.

МО РФ стверджує, що Росія провела 14 двосторонніх зустрічей у перший день форуму.

Міністр оборони Китаю генерал-полковник Лі Шанфу виступив на форумі, щоб відзначити російсько-китайське стратегічне співробітництво і заявити про готовність Китаю до подальшої співпраці.

Крім того, вказують експерти, Мініоборони Росії представило на форумі кілька іранських безпілотників.

Російське відомство також позиціонувало себе як життєздатного довгострокового оборонного партнера і виробника озброєнь, проводячи бесіди про довгострокову російську військову підготовку, передбачуване впровадження штучного інтелекту у своє озброєння і системи управління, використання тривимірного друку для ремонту російського військово-морського флоту, а також про модернізацію вітчизняного аварійно-рятувального і підводного устаткування.

Президент Росії Володимир Путін і міністр оборони Сергій Шойгу зробили значною мірою шаблонні коментарі, які представляли російський уряд як такий, що ефективно відповідає російським зусиллям з нарощування збройних сил, зображуючи західні та українські ресурси як обмежені і сприяючи міжнародному співробітництву проти Заходу.

Шойгу, зокрема, заявив 15 серпня на Московській міжнародній конференції з безпеки, що російська оборонно-промислова база за певний час виробила різноманітну зброю, танки, бронемашини і безпілотники, і стверджував, що можливості російського і радянського обладнання перевершують можливості західного.

Він стверджував, що західні санкції проти Росії допомогли збільшити вітчизняне виробництво військової техніки завдяки імпортозаміщенню на підприємствах ОПК, що, на думку аналітиків, є частиною давнього (і неправдивого) наративу Кремля з 2014 року про те, що міжнародні санкції зміцнюють Росію.

При цьому Шойгу заявляв, що українські ресурси і західні військові арсенали майже повністю вичерпані. Проте, за оцінками ISW, Росія не змогла мобілізувати свій ОПК для адекватної підтримки військових зусиль.

В огляді додають, що Путін повторив необґрунтовані заяви 15 серпня на Московській міжнародній конференції з безпеки про те, що Захід несе відповідальність за "розпалювання конфлікту" в Україні.

Шойгу і Путін повторили риторику, звинувачуючи Захід у створенні нестабільності в Африці, Латинській Америці та Азії, і виступили за поглиблення російських оборонних відносин з цими країнами і створення "багатополярного світового порядку".

"Шойгу також стверджував, що Захід спричинив ескалацію міжнародних конфліктів, включаючи "ситуацію навколо Тайваню".

Фахівці підсумовують: "Згадка Шойгу про Тайвань, ймовірно, вказує на постійні зусилля Росії зі створення партнерства "без обмежень" між Пекіном і Москвою, незважаючи на застереження з боку Китаю".

Ключові висновки ISW за 15 серпня