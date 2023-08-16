CNN показала ексклюзивні кадри СБУ атаки на Кримський міст у липні

Українські спецслужби передали телерадіокомпанії CNN ексклюзивні кадри, на яких зафіксовано момент використання експериментального морського безпілотника для атаки на Керченський міст, і розповіли нові подробиці атаки, повідомляє Українська правда.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив CNN, що використаний безпілотник, який отримав назву "Морський малюк" (Sea Baby), є результатом багатомісячних розробок, які розпочалися одразу після вторгнення.

"Надводні дрони – це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не має до цього відношення. За допомогою цих безпілотників ми нещодавно здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленгорський гірняк" і танкера SIG" , – сказав він..

СБУ надала CNN відеозапис липневої атаки, на якому видно екран пілота за мить до того, як Sea Baby доставив до 850 кілограмів вибухівки до однієї з бетонних опор моста.

Джерела в службі також надали CNN два відеозаписи з камер спостереження, на яких зафіксовано момент падіння одного безпілотника на автомобільну частину мосту, а потім, приблизно через п'ять хвилин, вибух іншого безпілотника, що влучив у залізничну частину з протилежного боку.

"Ми працюємо над низкою нових цікавих операцій, в тому числі в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде захоплююче, особливо для наших ворогів" , – сказав Малюк.

Малюк також взяв на себе відповідальність за першу українську атаку на міст 8 жовтня, але відмовився надати подробиці.

Він зазначив, що липнева атака безпілотників була результатом багатомісячної підготовки спільної операції з українськими ВМС, яку він очолював разом з адміралом ВМС Олексієм Неїжпапою.

"На завершальному етапі підготовки ми не могли навіть думати про сон чи їжу. Ми були повністю сконцентровані на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи і почали вітати один одного. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і нашої перемоги, яка обов'язково скоро настане" , – сказав він в інтерв'ю CNN.

За словами Малюка, західні партнери України виявили інтерес до їхньої діяльності та бажання перейняти досвід.