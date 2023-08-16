Міноборони РФ продовжує звітувати про "припинення атак БпЛА"
Вранці 16 серпня російське Міністерство оборони заявило нібито про збиття трьох безпілотників у Калузькій області, повідомляє Українська правда.
"Сьогодні близько 5:00 припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку трьома безпілотними літальними апаратами по об'єктах на території Калузької області", – йдеться в повідомленні.
У російському відомстві кажуть, що російські засоби ППО виявили і знищили дрони. І традиційно додають, що "руйнувань і постраждалих немає".