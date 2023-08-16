Українські військові ліквідували 650 окупантів за добу – Генштаб
За минулу добу українські військові ліквідували ще приблизно 650 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 11 танків, 24 артилерійські системи та іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 255570 (+650) осіб ліквідовано,
- танків – 4324 (+11),
- бойових броньованих машин – 8380 (+10),
- артилерійських систем – 5152 (+24),
- РСЗВ – 714 (+0),
- засобів ППО – 485 (+3),
- літаків – 315 (+0),
- гелікоптерів – 314 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6),
- крилатих ракет – 1404 (+17),
- кораблів /катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30),
- спеціальної техніки – 773 (+4).