Українські військові ліквідували 650 окупантів за добу – Генштаб

Українські військові ліквідували 650 окупантів за добу – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу українські військові ліквідували ще приблизно 650 російських окупантів. Також ЗСУ знищили 11 танків, 24 артилерійські системи та іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 255570 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків – 4324 (+11),
  • бойових броньованих машин – 8380 (+10),
  • артилерійських систем – 5152 (+24),
  • РСЗВ – 714 (+0),
  • засобів ППО – 485 (+3),
  • літаків – 315 (+0),
  • гелікоптерів – 314 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4248 (+6),
  • крилатих ракет – 1404 (+17),
  • кораблів /катерів – 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7614 (+30),
  • спеціальної техніки – 773 (+4).

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