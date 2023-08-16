Міноборони: ЗСУ звільнили Урожайне

Збройні сили України звільнили селище Урожайне на півдні Донецької області.

Про це повідомила﻿ заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають" , – йдеться в повідомленні.

Урожайне. Мапа: Deepstate

Раніше Маляр повідомляла, що ЗСУ продовжують﻿ звільняти Урожайне. Пізніше в Генштабі заявили﻿, що ЗСУ закріплюються у напрямку Урожайного.

Урожайне — селище Великоновосілківської громади Волноваського району Донецької області. Кілька днів тому російські "воєнкори" заявляли, що армія РФ нібито відступила звідти. Також це зафіксовано на карті DeepState.