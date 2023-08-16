Міноборони: ЗСУ звільнили Урожайне
Збройні сили України звільнили селище Урожайне на півдні Донецької області.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", – йдеться в повідомленні.
Раніше Маляр повідомляла, що ЗСУ продовжують звільняти Урожайне. Пізніше в Генштабі заявили, що ЗСУ закріплюються у напрямку Урожайного.
Урожайне — селище Великоновосілківської громади Волноваського району Донецької області. Кілька днів тому російські "воєнкори" заявляли, що армія РФ нібито відступила звідти. Також це зафіксовано на карті DeepState.