Китай та Індія домовились підтримувати мир на спірному кордоні в Гімалаях

Китай та Індія домовилися підтримувати мир і спокій уздовж спірної ділянки кордону в регіоні Ладакх, що в високогір’ї Гімалаїв, та якомога швидше розв'язувати територіальні питання.﻿ Про це заявили в міністерстві оборони КНР, повідомляє Укрінформ.

Як ідеться у спільній заяві за підсумками 19-го раунду китайсько-індійських переговорів на рівні військових командувачів, сторони провели позитивну, конструктивну та поглиблену дискусію стосовно розв'язання проблемних питань, які залишаються, вздовж лінії фактичного контролю у Західному секторі кордону.

"Сторони домовилися підтримувати мир і спокій у прикордонних районах та якомога швидше розв'язувати проблеми, що залишилися" , - йдеться в заяві.

У Міноборони також додали, що Китай продовжить підтримувати діалог та вести переговори з індійською стороною через військові та дипломатичні канали.

Китайсько-Індійський прикордонний конфлікт у регіоні Лакдакх тривав із травня й фактично до кінця 2020 року. В результаті збройних зіткнень з індійської сторони загинули щонайменше 20 солдатів, а кількість загиблих і поранених з китайської перевищила 40 осіб.

Військове командування Китаю та Індії лише в січні 2021 року досягло домовленості про розведення військ. Від того часу врегулювання спірних питань обговорюється на зустрічах індійських і китайських дипломатів та військових.