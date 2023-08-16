З Одеси новим коридором вийшло перше судно – Кубраков

У вівторок, 16 серпня, з порту Одеса вийшов контейнеровоз Joseph Schulte, який перебував там з початку повномасштабної війни. Він став першим цивільним судном, яке скористалося новим транспортним коридором, відкритим після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє ЛігаБізнес.

На борту судна знаходиться понад 2000 контейнерів з 30 000 тонн вантажу, зокрема з продовольством.

"Контейнеровоз, який знаходився в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор" , – розказав Кубраков.

Новий коридор почав діяти з 8 серпня, його насамперед збираються використати для евакуації суден, які застрягли в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний через початок повномасштабного російського вторгнення.

Тимчасовий маршрут з Одеси прокладений у суверенних водах України та веде до територіальних вод та виключної морської економічної зони Румунії.

Кабінет міністрів у липні ухвалив постанову №548 про створення додаткового механізму гарантій відшкодування шкоди, яку Росія може заподіяти фрахтувальникам, операторам чи власникам суден.

Документ передбачає, що у випадку, якщо страховик відмовиться компенсувати оператору чи власнику суден шкоду, заподіяну внаслідок вторгнення Росії в Україну, ті можуть протягом 90 днів звернутися до Міністерства інфраструктури для отримання компенсації. Отримати компенсацію можна за руйнування чи загибель судна, псування вантажу, витрати, пов’язані з ліквідацією забруднення довкілля, штрафи за забруднення довкілля чи заподіяння шкоди життю і здоров’ю пасажирів або членів екіпажу.

Востаннє з порту Одеса судно виходило 16 липня – ще в рамках зернової угоди.