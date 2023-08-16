У Німеччині пропонують заборонити праворадикальну партію AfD

У Німеччині зареєстровано петицію щодо заборони правої партії Alternative for Germany (AfD) по всій країні. Вона зібрала десятки тисяч підписів лише через кілька годин після публікації, з посиланням на Verliner Zeitung, повідомляє Дзеркало тижня.

Автором петиції є ініціатива Volksverpetzer, яка позиціонує себе як некомерційний блог проти фейкових новин.

«Ми закликаємо Федеральну раду звернутися до відповідного Федерального конституційного суду із заборони AfD. Якщо партія має на меті скасувати демократію, тоді демократично заборонити цю партію» , — йдеться у документі.

Наразі петиція зібрала понад 67 000 підписів на берлінській платформі петицій Innn.it.

Проте петиція неспроможна зобов'язувати Федеральна рада розглянути конкретне питання.

Нещодавно лідер СДПН Саскія Ескен була готова до можливої заборони AfD. За її словами, якщо Відомство із захисту конституції визнає партію правоекстремістською, слід добиватися її заборони.

"Боротьба з AfD - це завдання, яке суспільство в цілому і всі демократи повинні виконувати разом" , - сказала Ескен.

За заборону партії раніше висловлювався також депутат Бундестагу від ХДС Марко Вандервіц.

У березні 2021 року Федеральне відомство із захисту конституції вже визнало AfD підозрюваною у правоекстремізмі.

Але в Німеччині також є критика можливої процедури заборони AfD. Наприклад, колишній міністр внутрішніх справ Баварії Ґюнтер Бекштайн вважає, що шанси на успіх у Федеральному конституційному суді «близькі до нуля».

"Абсолютною передумовою для заборони є доказ агресивної, бойової позиції" , - сказав Бекштайн.

У той же час немає доказів того, що саме партія AfD стоїть за жорстокими нападами на політиків, які останнім часом почастішали.

Ініціатива щодо заборони партії – це палиця з двома кінцями: у разі успіху її функціонери можуть піти в підпілля, щоб уникнути органів безпеки. Якщо процедура провалиться, партія може уявити себе як переможця, а також як жертву політичної конкуренції.

Згідно з недавніми опитуваннями, якби федеральні вибори відбулися зараз, AfD набрала б понад 21% і стала б другою за кількістю голосів політичною силою після Християнсько-демократичного союзу (26%).

Роберт Зессельманн, кандидат від ультраправої партії AfD, переміг на виборах 25 червня в окрузі Зоннеберг у східній Тюрингії, набравши 52,8% голосів виборців. Це стало проривом для партії, з якою основні партії Німеччини офіційно відмовляються співпрацювати через її радикальні погляди, але збільшує свої показники підтримки в національних опитуваннях.

Фрідріх Мерц, лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС), опозиційної партії в Німеччині, зіткнувся з негативною реакцією після того, як заявив, що його партія готова порушити табу та співпрацювати на місцевому рівні з радикальними правими, зокрема з партією «Альтернатива для Німеччині»

Через позицію AfD, яка виступає проти накладання на Росію санкцій за її війну в Україні, канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав її «партією Росії». У 2018 році представники AfD відвідували анексований Росією Крим, а у 2022 планували поїздку на окупований російськими військами Донбас.