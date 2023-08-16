США вважають, що ситуацію в Нігері можна вирішити дипломатичним шляхом

У США зосереджені на пошуку дипломатичного рішення політичної кризи у Нігері, де стався державний переворот, повідомляє Укрінформ.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, що Сполучені Штати все ще "дуже зосереджені на дипломатії" як інструменті для вирішення поточної політичної кризи в Нігері, спричиненої спробою державного перевороту.

"Ми як і раніше дуже зосереджені на дипломатії для досягнення результатів, яких ми хочемо, тобто повернення до конституційного ладу" , — сказав Блінкен журналістам під час брифінгу в Державному департаменті.

Він додав, що, на його думку, все ще зостається простір для дипломатії для досягнення результату.

Блінкен також сказав, що Сполучені Штати досі вважають «необхідним», щоб лідери перевороту в Нігері звільнили з-під варти скинутого президента країни Мохамеда Базума та його родину, а також щоб Нігер повернувся до конституційного порядку.

З цією метою Сполучені Штати рішуче підтримують те, що робить блок ECOWAS, зазначив він.

Як повідомлялося, західноафриканські країни блоку ECOWAS мають намір направити парламентський комітет до Нігеру для зустрічі з лідерами перевороту, які захопили владу минулого місяця.

У Нігері група військових заявила про усунення від влади демократично обраного президента Мохамеда Базума. Вони заблокували органи виконавчої влади. Низка європейських держав, серед них і Україна, засудили державний переворот у Республіці Нігер.

При цьому хунта у Нігері погрожує вбити президента, якщо сусідні країни спробують втрутитися.

Лідери держав-учасниць Економічного співтовариства країн Західної Африки (ECOWAS) ухвалили рішення розгорнути свої війська з метою "відновлення конституційного порядку" у Нігері, заявивши водночас про відданість мирному врегулюванню.