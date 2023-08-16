Держдеп: Росія прагне наростити військову співпрацю з КНДР

Державний департамент США повідомив, що Росія налаштована на нарощування співпраці з КНДР у військовій сфері. Про це під час брифінгу заявив речник Держдепу Ведант Патель, повідомляє Європейська правда.

За його словами, КНДР продовжує надавати військову підтримку РФ у її агресивній війні проти України.

Крім того, міністр оборони РФ Сергій Шойгу їздив до Північної Кореї, щоб переконати Пхеньян продавати більше озброєння.

"Я також зазначу, що наша інформація вказує на те, що Росія прагне збільшити такого роду військову співпрацю з КНДР" , – підкреслив Патель.

Він додав, що будь-яка співпраця у сфері безпеки або торгівля зброєю між Північною Кореєю і Росією порушуватиме низку резолюцій Радбезу ООН.