РФ досі залежить від Ірану у виробництві "Шахедів" – британська розвідка

Росія прагне домогтися самодостатності у виробництві ударних безпілотників на основі іранського проекту Shahed у найближчі місяці, але досі залежить від Ірану, заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великобританії, повідомляє Дзеркало тижня.

За їх словами, Росія почала розгортати виробництво власних ударних безпілотних літальних апаратів односторонньої поразки за схемою дронів Shahed, що імпортуються російською армією з вересня 2022 року.

«Вітчизняне виробництво, ймовірно, дозволить Росії налагодити надійніші поставки БПЛА OWA-UAV. Ефективність цієї зброї була різною, і Україна довела свою ефективність у нейтралізації більшості вхідних БПЛА OWA-UAV» , - зазначають експерти.

Незважаючи на те, що РФ прагне досягти самодостатності у виробництві дронів у найближчі місяці, зараз вона залишається залежною від компонентів та цілого озброєння з Ірану, яке постачається переважно через Каспійське море.

Раніше аналітики США зазначили, що виробництво іранських дронів можуть запустити в Болівії та Білорусії. Зокрема, у липні та на початку серпня Тегеран приймав міністрів оборони з Болівії та Білорусі, щоб обговорити військову співпрацю. Пізніше Болівія заявила, що зацікавлена у отриманні іранських безпілотних літальних апаратів.