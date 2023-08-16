СБУ розкрила деталі виготовлення морських дронів

Українські морські дрони - це унікальна розробка Служби безпеки України. Вони виготовляються на підземному виробництві на території України. Про це, з посиланням на заяву голови СБУ Василя Малюка, повідомляє РБК-Україна.

Він заявив, що розробкою морських надводних дронів займається СБУ без участі приватних компаній. Спецслужбі допомагають цивільні інженери та IT-фахівці, а виробництво дронів знаходиться під землею.

"Виготовлення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки і реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів" , - сказав Малюк.

Голова СБУ зазначив, що саме українські дрони атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також корабель "Оленегорский горняк" і нафтовий танкер SIG.

За його словами, морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні, були названі SeaBaby, тобто "Морський малюк". Вони обладнані бойовою частиною 850 кг. Безпілотники, які пошкодили російські кораблі, мали по 450 кілограмів бойової частини.

Малюк наголосив, що всі спецоперації СБУ є законними, а західні партнери не беруть участі в їх проведенні.

Нагадаємо, у серпні СБУ провела дві унікальні операції у Чорному морі. Так, вночі 4 серпня надводний морський дрон атакував десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. За наявною інформацією, росіяни ще не скоро зможуть полагодити корабель.

Також 5 серпня у районі Керченської протоки морський дрон вдарив по нафтовому танкеру SIG, який перевозив пальне для російського флоту. Спецоперацію провела Служба безпеки України спільно з ВМС.