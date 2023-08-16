В Україні ще не запустили ізраїльську систему раннього оповіщення – посол

Орієнтовну дату запуску в Україні ізраїльської системи раннього оповіщення про повітряну небезпеку поки що не визначено, тестування окремих її елементів очікується наприкінці вересня.﻿ Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє Укрінформ.

Дипломат зазначив, що обіцяна Україні ізраїльським урядом система раннього оповіщення ще не запрацювала, досі тривають процедури адаптації.

"Я не хотів би спекулювати на причинах такої затримки, але ми справді розраховували, що система запрацює швидше, адже наше населення щодня перебуває під обстрілами, і чіткіша система оповіщення змогла б покращити якість життя частини українців. Поки орієнтовної дати запуску немає. Ми очікуємо розпочати тестування окремих елементів системи наприкінці вересня" , - сказав Корнійчук.

Коментуючи очікуваний ефект від застосування ізраїльської системи раннього оповіщення, посол України зауважив, що часто її сприймають майже як протиповітряну оборону, але «це не так».

"Насправді більшою частиною це програмний продукт, який, використовуючи нашу систему обладнання, зможе точніше інформувати про потенційні об’єкти ураження та локалізацію. Тобто якщо десь з території Росії у повітря підніметься винищувач чи буде запущено ракету або дрон, система зможе спрогнозувати, куди прямує цей об’єкт, і відповідно, сигнал повітряної тривоги лунатиме не по всій країні, а у конкретній області чи навіть місті" , - пояснив дипломат.

Відповідаючи на запитання, чи можна буде згодом модернізувати систему оповіщення і додати до неї функцію перехоплення, Корнійчук ще раз акцентував, що це "продукт програмного забезпечення, не більше того", тож про жодні функції перехоплення не йдеться.

Водночас посол зазначив, що Ізраїль справді міг би допомогти Україні з перехопленням російських ракет з огляду на наявний у нього широкий арсенал радіолокаційних станцій та систем ППО різного радіусу дії.

"Ми вже другий рік просимо не подарувати, а продати нам системи протиракетної оборони, щоб у першу чергу врятувати цивільне населення від російського терору. Проте і попередній уряд, і теперішній продовжують ігнорувати наші запити про допомогу" , - констатував Корнійчук.

Раніше міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен на початку червня заявив, що українські й ізраїльські військові спільно працюють на території Польщі над впровадженням в Україні системи оповіщення про повітряну небезпеку.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявляв, що спершу розгортання буде пілотним, імовірно у Києві. Згодом систему планується розгорнути й у інших регіонах України.