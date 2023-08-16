FT: Путіну слід повчитися величі держави у Де Голля

"Франція не може бути Францією без величі", - написав Шарль де Голль на початку своїх мемуарів. Він наполягав, що його нація завжди має бути у «першому ряді». Володимир Путін відчуває те саме щодо Росії. Близький до Кремля експерт із міжнародної політики Федір Лук'янов одного разу сказав, що російським лідером керує страх, що його країна може назавжди втратити статус великої держави. Цей страх і параноя досягли свого трагічного апогею з повномасштабним вторгненням в Україну 2022 року. Але замість того, щоб відновити російську національну велич, війна Путіна зганьбила та ізолювала його націю. Про це пише у статті для Financial Times журналіст Гідеон Рахман, повідомляє Дзеркало тижня.

«На відміну від Путіна, віра Де Голля у національну велич не залежала від підпорядкування сусіда. Він завершив французьку війну в Алжирі та визнав незалежність країни у 1962 році. На противагу цьому навіть після 30 років української незалежності Путін не зміг визнати право України самостійно визначати свою долю» , – пише Рахман.

На його думку, дилеми, з якими зіткнулися Путін та Де Голль, у чомусь схожі. Французький лідер мав намір відновити національну велич після приниження, викликаного поразкою та окупацією у Другій світовій війні. А Путін вважає розпад Радянського Союзу після 1991 року приниженням для Росії та «геополітичною трагедією». Статті обох лідерів демонструють стурбованість історією своєї нації, а також своєю долею у її формуванні.

Різниця полягає в тому, як Де Голль та Путін визначали «національну велич». На відміну від Путіна, французький лідер був справжнім героєм війни, який був кілька разів поранений, борючись за свою країну. Російський автократ ховався від зараження COVID-19 за довгим столом. Де Голль пройшовся Парижем під обстрілом при звільненні міста в 1944 році.

Коли він повернувся до влади як президент Франції в 1958 році, багато французьких реакційних правих припускали і сподівалися, що Де Голль посилить боротьбу за збереження Алжиру. Натомість він уклав мир і прийняв незалежність африканської країни. Тим самим він звільнив своїх співвітчизників від тягаря ганебної війни.

Де Голль був досить мудрим, щоб зрозуміти, що боротьба в програшному колоніальному конфлікті зруйнує французьку велич, а не відновить її. Як писав вчений Фредерік Старр: «Де Голль досяг успіху, тому що уявляв собі краще майбутнє для Франції без Алжиру, ніж з ним».

Звільнившись від колоніального тягаря в Алжирі, Франція змогла побудувати нове майбутнє. Сучасна Франція – не наддержава, але вона залишається лідером у Європі. Вона глобальний гравець у культурі, дипломатії, бізнесі, спорті та військовій справі.

«Франція зберігає деякі ознаки статусу великої держави, такі як ядерна зброя та постійне місце у Раді Безпеки ООН. Але її велич сьогодні ґрунтується на культурі та глобальній повазі, яку вона викликає, а не на сировинній могутності чи території» , – йдеться у статті.

Путін, навпаки, не зміг уявити Росію як постімперську державу. Він все ще визначає російську велич через здатність своєї країни контролювати територію та вселяти страх. Де Голль народився у 19 столітті, але саме Путін чіпляється за імперіалістичний погляд на національну велич того покоління.

Однак у 21 столітті кривава лазня, яку Путін організував в Україні, викликає у Європи скоріше огиду, ніж захоплення, ізолює Росію від її сусідів та зменшує її вплив у світі. Лише 17 африканських лідерів приїхали до Санкт-Петербурга на недавній саміт "Росія-Африка". Хоча у 2019-му захід відвідали 43 лідери. Путін не зможе поїхати на саміт БРІКС до ПАР цього місяця, побоюючись арешту. Ось і вся національна велич!

У минулому Росія та Франція боролися за контроль над Європою. Французькі війська ненадовго окупували Москву 1812 року, а російські війська увійшли до Парижа двома роками пізніше.

Ця переплетена історія досі створює своєрідну взаємну повагу. На превеликий жаль для багатьох у Східній та Центральній Європі, сучасна Франція завжди розглядала Росію як велику державу, яка заслуговує на повагу та життєво важливе місце в континентальному порядку.

Французькі президенти, включаючи Де Голля та Еммануеля Макрона, підтримували діалог із Кремлем. Саме Де Голль вигадав фразу про те, що Європа простягається «від Атлантики до Уралу». Макрон зробив невдалу спробу зближення з Путіним незадовго до російського вторгнення в Україну 2022 року.

Однак, нарешті, Де Голль та його наступники обрали зовсім інший шлях, ніж Путін. Можливо, найбільший контраст полягає в тому, що французький лідер розумів, що велич Франції невіддільне від того, як вона ставиться до власного народу та політичної свободи.

Хоча де Голля часто звинувачували в тому, що він був інстинктивним авторитаристом, він боровся за владу на виборах, прийнявши правила і культуру демократії. У 1968 році Францію вразили вуличні протести. Через пік після цього Де Голль програв на референдумі, залишив посаду президента та пішов у відставку.