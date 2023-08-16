США ведуть переговори про альтернативні маршрутів для експорту українського зерна – ЗМІ

США ведуть переговори про альтернативні маршрутів для експорту українського зерна – ЗМІ
Фото: Рixabay

Влада США веде переговори з Туреччиною, Україною та її країнами-сусідами про використання більшої кількості альтернативних маршрутів для експорту українського зерна. ﻿Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників, повідомляє Економічна правда.

Більша частина зерна відправлятиметься вниз по річці та через Чорне море до прилеглих портів у Румунії, звідки його транспортуватимуть до інших країн.

Попри більш тривалу і дорогу подорож, цей маршрут може стати альтернативою чорноморському коридору. План передбачає налагодження додаткового шляху експорту 4 мільйонів тонн зерна на місяць через Дунай до жовтня.

Крім того, план США частково спирається на ініціативу Європейського Союзу зі створення дорожніх, автомобільних і морських маршрутів, відомих як "коридори солідарності", щоб забезпечити безперешкодний рух зерна та інших вантажів в Україну та з неї. Адже саме завдяки маршрутам ЄС найбільший досягнутий обсяг перевезеного зерна становив 4,2 млн тонн у листопаді 2022 року.

Більшу частину цих експортів становить Дунайський маршрут - приблизно 60%.

Причому європейські чиновники допускають варіант, за якого Україна зможе вивозити 5-5,5 млн тонн зерна на місяць.

Як нагадує видання, чорноморський "зерновий коридор" на піку давав змогу Україні експортувати близько 6 млн тонн зерна на місяць із трьох портів у районі Одеси.

При цьому США розглядають усі можливі варіанти, включно з військовими рішеннями для захисту суден, що працюють з українськими портами, заявило джерело WSJ. Воно відмовилося уточнювати деталі цих варіантів або назвати країни, які можуть у них брати участь.

Зазначається, що ці варіанти сторони почали розглядати після того, як Росія вийшла з угоди, що гарантувала безпеку поставок продовольства через Чорне море.

"Реальність у тому, що Росія вирішила атакувати світові шляхи продовольчого постачання", - заявило джерело у Вашингтоні.

Водночас Туреччина та ООН паралельно намагаються переконати Росію повернутися до зернової угоди.

Зокрема, турецький президент Реджеп Таїп Ердоган допоміг укласти угоду торік, і зараз від нього чекають, що він доб'ється успіхів до початку збору українських зернових на початку вересня, повідомили дипломати.

Однак, як зазначає видання, планування альтернативних маршрутів - ознака того, що США, Україна та європейські країни готуються до сценарію, за якого Росія не повернеться до угоди для перевезення українських літніх та осінніх врожаїв.

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