Розвідка про наступ РФ під Куп'янськом: Локальні атаки, нічого глобального

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що наступ росіян на Куп'янському напрямку має локальний характер. Про це він сказав у коментарі газеті Financial Times, повідомляє Ліга.net.

За його словами, у районі Куп'янська росіяни намагаються атакувати, а не перебувають у статичній обороні, як на інших ділянках фронту.

Він зазначив, що успіху у ворога немає, проте Кремль намагається досягти "завдання-мінімуму" — повністю окупувати Донецьку область.

Скібіцький заявив, що дії армії РФ не мають ознак стратегії.