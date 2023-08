WP: Twitter штучно знижував швидкість завантаження сайтів-конкурентів

Під час переходу на окремі сайти за посиланнями, розміщеними в публікаціях на акаунтах у Х (колишній Twitter), було зафіксовано зниження швидкості завантаження. Це обмеження компанія застосовувала проти конкурентів і ресурсів, які їй не подобаються, повідомляє Новое время.

Відповідними висновками поділилися журналісти видання The Washington Post у свіжому розслідуванні.

Вони зафіксували падіння швидкості при спробах перейти на The New York Times, Facebook, Instagram, Bluesky, Substack і Times. Тобто до списку потрапили конкуренти Х і новинні ресурси, про які невтішно висловлювався власник соцмережі Ілон Маск. The Washington Post теж опинилася в переліку.

Затримки в завантаженні були реалізовані через службу коротких посилань t.co. Вона використовується для обробки всіх посилань, які розміщуються на Х. Це дає можливість відстежувати активність і запроваджувати обмеження у швидкості переходу. Теоретично, такі дії здатні вплинути на трафік і рекламні доходи компаній, на сайтах яких спостерігається триваліше завантаження.

Ілон Маск не відповів на запит журналістів про коментар. Однак після публікації розслідування Х почав прибирати дроселювання, після чого затримка у швидкості завантаження новинних порталів і майданчиків-конкурентів зникла.

Ресурси, які потрапили під обмеження, помітили проблему. Вони зверталися до Х за роз’ясненнями і закликали виправити ситуацію, але не отримували жодної відповіді.