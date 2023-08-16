Цьогоріч світовий імпорт продовольства встановить новий рекорд

За прогнозами Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у 2023 році світовий імпорт продовольства сягне $1,98 трлн, що на 1,5% перевищить рекордний показник 2022 року.﻿ Про це сказав головний економіст організації Максімо Тореро, повідомляє Новое время.

Він зазначив, що за прогнозами, у 2023 році світовий імпорт продовольства сягне $1,98 трильйона, що на 1,5%, або на $28,9 мільярда, перевищить рекордний показник 2022 року, який оцінювався в $1,95 трильйона. Попри досягнення нового абсолютного максимуму, очікується, що темпи зростання значно сповільняться порівняно з 2022 і 2021 роками, коли зростання досягло 11% і 18% відповідно.

На його думку, країни з високим рівнем доходу зможуть компенсувати зростання витрат на продовольство, тоді як країни з доходом вище середнього та низьким зосередяться на постачанні основних харчових продуктів, зменшуючи кількість та якість свого продовольчого імпорту.

Країни, що розвиваються, які є чистими імпортерами продовольства, найбільш вразливі до зростання світових цін на продовольство. Серед них — країни на південь від Сахари, які вже стикаються з серйозними проблемами відсутності продовольчої безпеки, і навіть голодом та мають найбільший ризик подальшого погіршення ситуації.

Він також підкреслив, що крім складних економічних умов, більшість цих країн також страждають від конфліктів. До країн з катастрофічною ситуацією належать Ефіопія, Нігерія, Сомалі та Південний Судан. До цієї групи також входять Афганістан та Ємен.

Раніше повідомлялося, що ціни на продовольство зростають після виходу Росії із зернової угоди і через торговельні обмеження, які ввела Індія.