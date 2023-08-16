В Естонії заборонять громадянам РФ і Білорусі голосувати на місцевих виборах

В уряді Естонії хочуть тимчасово заборонити голосування на місцевих виборах громадянам Росії та Білорусі, які є резидентами Естонії, що вони можуть робити зараз, повідомляє Європейська правда.

Міністерство юстиції Естонії підготувало проєкт закону, за яким громадянам країни-агресора буде тимчасово заборонено голосувати на місцевих виборах. Найближчим часом міністр презентує проєкт для коаліційних партнерів і громадськості.

Зараз іноземці, які проживають в Естонії з довгостроковою чи постійною посвідкою і досягли віку 16 років на день виборів, можуть голосувати на місцевих виборах. Наступні такі вибори в Естонії відбудуться у 2025 році.

У проєкті закону аргументують, що за нинішніх умов таке право росіян в Естонії створює загрози для внутрішнього спокою та національної безпеки, тому що Естонія не може гарантувати, що місцеві росіяни "вільні від впливу країни свого громадянства".

В окремих ситуаціях органи місцевого самоврядування можуть навіть залучатися до виборів президента – якщо парламент не зробить цього з трьох спроб, також вони іноді можуть отримувати згори розпорядження, які стосуються питань загальнонаціонального рівня.

Окрім того, у проєкті нагадують випадки, коли росіянам в Естонії приходили з Росії повістки, де від них вимагають з’явитися у російський військкомат.

Поправки пропонують тимчасово заборонити участь у голосуванні на місцевих виборах іноземцям – громадянам країн, яких Естонія або Європарламент визнали агресорами.

Естонія раніше оголосила державою-агресором Росію та Білорусь як її сателіта.