Народжуваність у Китаї впала до рекордно низького рівня - Reuters

Коефіцієнт народжуваності в Китаї впав до рекордно низького рівня 1,09 2022 року, пише китайська газета National Business Daily. Ця цифра, напевно, стурбує владу країни, повідомляє Reuters, повідомляє Дзеркало тижня.

Газета зазначає, що згідно з даними Дослідницького центру народонаселення та розвитку, Китай має найнижчий рівень народжуваності серед країн із населенням понад сто мільйонів людей.

Рівень народжуваності в Китаї є одним з найнижчих у світі поряд з Південною Кореєю, Тайванем, Гонконгом і Сінгапуром.

Стурбований першим за шість десятиліть падінням чисельності населення та його швидким старінням Китай терміново вживає заходів щодо підвищення народжуваності, включаючи фінансові стимули та покращення умов догляду за дітьми.

Лідер країни Сі Цзіньпін у травні головував на нараді з вивчення цієї теми.

Китай заявив, що зосередиться на освіті, науці та технологіях для покращення якості життя населення і намагатиметься підтримувати "помірний рівень народжуваності" для підтримки економічного зростання в майбутньому.

Високі витрати на догляд за дитиною та необхідність перервати кар'єру стримують багатьох жінок від народження більшої кількості дітей або взагалі від народження дітей. Гендерна дискримінація та традиційні стереотипи щодо жінок, які доглядають дітей, все ще широко поширені по всій країні. В останні місяці влада посилила риторику щодо розподілу обов'язків з виховання дітей, але в більшості провінцій відпустка для догляду за дитиною все ще обмежена.

Асоціація планування сім'ї Гонконгу повідомила, що кількість бездітних жінок у спеціальному адміністративному регіоні Китаю зросла більш ніж удвічі, порівняно з п'ятьма роками тому, до 43,2% минулого року.

Відсоток пар із однією або двома дітьми також зменшився, а середня кількість дітей на одну жінку впала з 1,3 у 2017 році до рекордно низьких 0,9 минулого року, згідно з опитуванням Асоціації.

Раніше повідомлялося, що прогнози ООН щодо рекордного збільшення населення в Індії виправдалися - кількість жителів цієї країни перевищила 1,4286 мільярда, обігнавши за цим показником Китай (1,4257 мільярда).