У ОП націлилися на націоналізацію "Київстару". У компанії заперечують вплив росіян

Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма заявив, що найбільший український мобільний оператор "Київстар" перебуває "за півкроку до конфіскації". Таку заяву він зробив 13 липня під час зустрічі в Європейській бізнес-асоціації, звертаючись до директора з регуляторного забезпечення компанії "Київстар" Олександра Когута, повідомляє Новое время.

Уривок із цієї зустрічі було опубліковано на анонімному ютуб-каналі із сімома підписниками. ЗМІ звернули на нього увагу приблизно через місяць після події.

"Якщо об'єктивно дивитися, компанія Київстар перебуває вже за півкроку до конфіскації. Я думаю, ви це глибоко і добре знаєте, і формально юридично це має так і статися" , — сказав тоді Шурма.

Також він наголосив, що якщо найближчими тижнями не буде усунуто всі формальні причини для конфіскації - "ніхто не буде робити вибіркові закони для окремої компанії".

Шурма додав, що у компанії подвійна проблема — не тільки присутність на російському ринку, а й наявність підсанкційних осіб у структурі акціонерів компанії.

Він підкреслив, що за законом під конфіскацію потрапляють бізнеси, якими понад 25% володіють підсанкційні особи.

"У Київстар це перевищення суттєве" , — додав представник ОП.

Шурма підкреслив, що тиск на всі компанії, які працюють у РФ, буде збільшуватися.

"Чи закінчиться це конфіскацією, чи якимись мораторіями на постачання, держзамовлення, якийсь інший вид спеціальних санкцій, немає остаточного рішення. Але якщо хтось сподівається пересидіти і стане легше, то можу сказати, що тиск тільки збільшуватиметься" , — зазначив представник ОП.

Водночас Олександр Когут нагадав, що оператор за крок від виходу з російського ринку, і материнська компанія Veon уже списала російський бізнес.

"Я хочу вас попросити поради і допомоги закінчити транзакцію, тому що європейські санкції не дають зробити взаємозалік між європейським і російським депозитаріями" , — зазначив Когут.

У відповідь Шурма зазначив, що за бажання можна вирішити будь-яку проблему.

У коментарі виданню dev.ua представники компанії заявили, що єдиний акціонер "Київстар" — компанія Veon — зареєстрований у Нідерландах.

"Акції VEON вільно торгуються на фондових біржах США і Євросоюзу та належать сотням юридичних і фізичних осіб, серед яких інвестиційні фонди США, Великої Британії, країн ЄС. Жоден акціонер не має мажоритарного пакета акцій і не має вирішального впливу на діяльність VEON і, відповідно, на діяльність Київстар" , — заявили в компанії.

Також у Київстар наголосили, що підсанкційний російський олігарх Михайло Фрідман володіє міноритарною часткою акцій LetterOne, "яка не дає можливості впливати на господарську діяльність ні цієї компанії, ні Veon, ні Київстар".

Також у компанії нагадали, що Фрідман вийшов зі складу директорів LetterOne, доступ до його фінансових активів заморожено.

30 травня 2023 року VEON надав усю необхідну документацію реєстраторам для анулювання єврооблігацій компанії PJSC VimpelCom. Це є завершальною стадією закриття угод на ринку Росії, підкреслили в "Київстарі".

"Робота з продажу російських активів триває в пріоритетному порядку і Veon продовжує взаємодію з європейськими органами з метою списання відповідного обсягу облігацій без необхідності отримувати окрему ліцензію" , — наголосили в компанії.

У травні цього року телекомунікаційна компанія Veon отримала від санкційного підрозділу Мінфіну США (OFAC) дозвіл на продаж своїх російських активів.

Про те, що телекомунікаційний холдинг Veon продає російського оператора "Вимпелком" місцевому топменеджменту повідомлялося наприкінці листопада минулого року.

У червні 2023 року холдинг Veon зафіксував знецінення свого російського бізнесу за підсумками першого кварталу 2022 року на $449 млн.