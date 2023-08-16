Блінкен: Вторгнення РФ в Україну – стратегічний провал, продовжувати марно

Вторгнення російського диктатора Володимира Путіна в Україну вже обернулося для нього стратегічним провалом, продовжувати агресію марно. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Ліга.net.

"Наступного тижня ми відзначатимемо півтора року повномасштабного вторгнення Росії — півтора року бомбардувань українських шкіл і лікарень, використання як зброї продовольства і палива, вбивств і поранень тисяч українців і навіть викрадення українських дітей. Стільки ж часу народ України демонстрував видатну мужність і стійкість" , – сказав Блінкен.

Він наголосив, що Сполучені Штати та десятки інших країн продовжуватимуть підтримувати українців доти, доки в Україні не буде встановлено справедливий та міцний мир.

Держсекретар США зазначив, що українці, за допомогою зусиль та ресурсів союзників і партнерів в усьому світі, змогли відстояти основні принципи — суверенітет, територіальну цілісність, незалежність.