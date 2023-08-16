Окупанти вивезли з Маріупольського порту ще 1,5 тисячі тонн зерна
З Маріупольського порту російські загарбники вивезли чергову партію краденого українського зерна - 1,5 тисячі тонн. Про це заявив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко, повідомляє Укрінформ.
"Сьогодні чергові півтори тисячі тонн українського зерна вийшли з Маріупольського порту. Зараз судно на шляху до каналу. Звісно, знову без ідентифікаторів", - написав Андрющенко.
Він зазначив, що трафік з порту прискорився - виходить приблизно одне судно на три доби.
"Правда, всі судна малої вантажності, проте тенденція не дуже. Всі судна, судячи за інфою, належить де-факто контрольованому Міноборони "Роскапстрой", - уточнив Андрющенко.