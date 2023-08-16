Екснардепа судитимуть за заклики до зміни меж України та шахрайство

Екснародного депутата України Дмитра Святаша судитимуть за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та фінансове шахрайство.﻿﻿ Про це заявили в Київській міській прокуратурі, повідомляє Українська правда.

Обвинувальний акт стосовно народного депутата України IV-VIII скликань скеровано до суду.

Йому інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, шахрайство, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

За даними слідства, екснардеп, використовуючи свою політичну посаду, фактично керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів.

Будучи кінцевим власником групи підприємств з понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 млн доларів США.

У якості забезпечення можливості повернення кредитних коштів підозрюваний передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права.

Коли надійшов час повертати кошти, Святаш використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень.

Експертиза підтвердила завдання збитків такими діями на суму 1,1 млрд гривень.

У 2019 році у зв’язку з оголошенням у розшук підозрюваний почав переховуватися на території Росії.

У серпні 2022 року після захоплення частини території країни збройними силами РФ, Святаш розмістив на своїй сторінці у соцмережі пост, у якому закликав до зміни територіальної цілісності України, колабораційної діяльності та співпраці із окупаційною владою РФ. У межах слідства за клопотанням прокуратури майно та активи екснардепа на суму понад 600 млн грн арештовані та передані в управління АРМА.