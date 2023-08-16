У рамках "ядерної угоди" США просять Іран зупинити продаж дронів РФ - FT

США закликають Іран припинити продаж ударних безпілотників Росії в рамках обговорення ширших "неписаних домовленостей" між Вашингтоном та Тегераном щодо деескалації напруженості та стримування ядерної кризи. Про це з посиланням на FT, повідомляє Дзеркало тижня.

Адміністрація президента США Джо Байдена порушила це питання на непрямих переговорах із Тегераном у Катарі та Омані цього року.

Обговорення проходили паралельно з переговорами про обмін ув'язненими, внаслідок яких минулого тижня Тегеран перевів чотирьох американців із в'язниці під домашній арешт.

За словами іранського чиновника та ще однієї особи, поінформованої про переговори, США хочуть, щоб Іран припинив постачання безпілотників до Росії, які Москва використовує у війні проти України, а також запасних частин для дронів.

Чиновник додав, що Тегеран, який офіційно заперечує використання своїх безпілотників в Україні, неодноразово звертався до Москви з проханням припинити їх застосування на війні, але Вашингтон хоче "конкретніших кроків".

Успішний обмін ув'язненими та будь-які додаткові неформальні домовленості ознаменували б перший прорив Байдена щодо Ірану після більш ніж двох років непрямих переговорів із режимом, у яких він намагався відновити ядерну угоду 2015 року та послабити напруженість на Близькому Сході.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у вівторок, 15 серпня, що США дотримуються стратегії стримування, тиску та дипломатії, щоб гарантувати, що Іран не отримає ядерну зброю, і притягнути Тегеран до відповідальності за порушення прав людини, а також "надання безпілотників Росії для використання у війні проти України".

"Ми чітко заявили, що Іран повинен піти на деескалацію, щоб створити простір для майбутньої дипломатії. Переміщення наших затриманих із в'язниці під домашній арешт не пов'язане з жодним іншим аспектом нашої політики щодо Ірану" , - сказав Блінкен.

Учасники дискусій сподіваються, що непрямі переговори призведуть до того, що обидві сторони погодяться на заходи, що деескалують. Для Ірану це означає згоду не збагачувати уран до понад 60 відсотків чистоти, покращити співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії та пообіцяти не націлюватися на американців.

У свою чергу, Вашингтон утримається від запровадження нових санкцій у деяких сферах, за винятком прав людини, і не суворо контролюватиме вже введені обмеження на продаж нафти, сказав іранський чиновник.

Тегеран хоче, щоб США переконали європейських союзників також послабити тиск на Іран, оскільки його економіку придушують американські санкції, запроваджені після того, як колишній президент Дональд Трамп відмовився від ядерної угоди.

За словами іранського чиновника, Тегеран стурбований тим, що Великобританія, Німеччина та Франція — європейські учасники угоди 2015 року можуть спробувати відновити деякі санкції після того, як у жовтні закінчиться термін дії положень ядерної угоди, які обмежили іранську програму балістичних ракет.

"Ми дуже стурбовані жовтнем. Ми очікуємо, що [США] послаблять тиск на Іран з різних боків" , - сказав чиновник.

США та Іран досягли домовленостей з більшості питань, але дискусії, що проводяться через посередників, продовжаться в Катарі та Омані, зокрема, щодо Росії, додав чиновник.

Особа, поінформована про переговори, сказала, що обмін ув'язненими не залежить від заходів щодо деескалації, але додав, що такий крок може сприяти зміцненню довіри між сторонами. Західний чиновник заявив, що обмін ув'язненими є передумовою для будь-якого прогресу в кроках щодо ядерної деескалації.

Але дипломат також застеріг, що "є досить великий розрив між проведенням цієї розмови [про заходи щодо деескалації] з представниками Ірану та готовністю всієї іранської системи до його реалізації".

В рамках обміну Іран звільнить чотирьох американських ув'язнених, переведених із в'язниці Евін минулого тижня, а також ще одного американця, який уже перебуває під домашнім арештом. США звільнять п'ятьох іранців.

Вашингтон також дозволить Тегерану отримати доступ до $6 млрд заморожених коштів від продажу нафти, що зберігаються в Південній Кореї, після того, як ці гроші будуть перераховані на рахунок у Катарі, де їх контролюватимуть, щоб гарантувати, що вони будуть використані лише на товари, які не підпадають під санкції.

Очікується, що це станеться за кілька тижнів до того, як громадяни США вилетять із Тегерана, оскільки переказ шести мільярдів доларів пов'язаний зі звільненням ув'язнених.

На думку аналітиків, американські чиновники будуть впевнені в тому, що угода виконана лише тоді, коли ув'язнені, які утримуються в Ірані, залишать іранський повітряний простір.

Враховуючи, як далеко просунулась ядерна програма Ірану, консенсус серед чиновників та аналітиків полягає в тому, що угода 2015 року не підлягає поновленню.

Як наслідок, адміністрація Байдена хоче стримати ядерну кризу до президентських виборів у США у 2024 році. На думку аналітиків, якщо Байден переможе, може бути можливість укласти більш всеосяжну угоду.

"Найкращий сценарій з погляду політики США - не допустити погіршення ситуації та уникнути серйозної ескалації. Але є багато ризиків" , - сказав аналітик Генрі Рим із Вашингтонського інституту Близькосхідної політики.

Попередні дипломатичні зусилля, спрямовані на згортання ядерної програми Ірану, зазнали невдачі. Офіційні особи США попереджають, що прогрес країни в збагаченні урану означає, що Тегерану може знадобитися всього два тижні, щоб зробити достатню кількість матеріалу, що розщеплюється, для ядерної зброї.

Іран збагачує уран до 60 відсотків – найвищого в його історії рівня, близького до збройового, протягом двох років після того, як агресивно збільшив свою ядерну активність у відповідь на заходи Трампа.

Адміністрація США розпочала переговори з Тегераном за посередництва ЄС невдовзі після вступу Байдена на посаду, щоб перевірити, чи можна врятувати угоду 2015 року. Але двічі Іран відкидав пропозиції, які, на думку Заходу, могли б відродити угоду.

Аналітики застерігають, що навіть якщо Іран та США домовляться про заходи щодо деескалації, основне питання рішення ядерних амбіцій Тегерана залишається таким же складним та комплексним, як і раніше.